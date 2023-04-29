С тремя погибшими участниками СВО простились в Братске

В Братске простились с тремя бойцами, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Братске простились с тремя бойцами, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Это Александр Чашников, Евгений Бойцов, Иван Ирговций. Все они принимали участие в СВО с ноября 2022 года. Об этом сообщил мэр Братска Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.

- Братчане бок о бок с товарищами, воинами российской армии мужественно выполняют свой долг по защите Отечества. Гибель каждого братчанина отзывается в городе скорбью. Мы сохраним память о каждом защитнике России, - говорится в сообщении.

Известно, что Александр Андреевич Чашников родился 14 августа 1992 года. Учился в школе № 38 и в Братском профессиональном училище № 27 по специальности автомеханик. Награжден медалью «За героизм» посмертно. Евгений Николаевич Бойцов родился 22 января 1994 года. Учился в школе № 19. Награжден медалью «За отвагу» посмертно. Иван Владимирович Ирговций родился 8 января 1997 года. Учился в школе № 12, увлекался боксом, лыжами. После школы окончил Братский профессиональный техникум по специальности «повар-технолог общественного питания. Награжден медалью «За отвагу» посмертно.