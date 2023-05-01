До конца мая для гостей Ольхонского района разработают свод правил. Фото: правительство Иркутской области

Агентство по туризму Иркутской области разработает свод правил для гостей Ольхонского района. Агентство по туризму Иркутской области до конца мая этого года планирует разработать свод правил для туристов, которые приезжают в Ольхонский район, - прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова

Кроме этого, будут подготовлены и предложения по концепции развития Ольхонского района. Также будут предоставлены рекомендации законодательной и исполнительной власти по развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса, привлечению инвестиций, уточнила Евгения Найденова.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 1 мая открывается навигация на реках. С 15 мая ее также запустят на водохранилищах и озере Байкал. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.