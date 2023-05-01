В Иркутской области семь межведомственных групп следят за паводковой обстановкой Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области продолжают работать семь межведомственных групп по контролю за паводковой обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Накануне провели превентивные противопаводковые мероприятия на реке Нижней Тунгуске в районе села Преображенка Катангского района. В частности, было ослаблено ледовое поле на затороопасном участке, - говорят в министерстве.

Кроме этого, представители ведомства оказывают адресную помощь жителям районов. Круглосуточно при помощи беспилотников осуществляется мониторинг паводковой обстановки.

Ранее сообщалось, что в Нижнеудинском районе 1 мая водитель Nissan врезался в дерево и погиб. В какой-то момент он не справился с рулевым управлением. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности вы можете прочитать по ссылке.