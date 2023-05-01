В Братском районе Иркутской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами Фото: Александр ГЛУЗ

Братский район Иркутской области простился с двумя бойцами, погибшими при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Александр Дубровин в своем телеграм-канале.

- Фаухотдинов Сергей родился 9 апреля 1983 года в нашем заморском поселке Добчур. Там он отучился в школе, из родного поселка его провожали в армию. Он погиб 17 февраля, простились с ним 28 апреля, - написал Дубровин.

Также стало известно о том, что 6 марта погиб братчанин Буренков Егор. Он родился 9 августа 1994 года в Братске.

Местные власти выразили слова соболезнования родным и близким погибших.

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