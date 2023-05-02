Шесть человек погибли в ДТП в Иркутске и Иркутском районе на прошлой неделе. Фото: Госавтоинспеция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю в дорожно-транспортных происшествиях погибли шесть человек. В этом числе и двое детей. Всего с 24 апреля по 1 мая зарегистрировано 15 автоаварий. Статистику КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.

- В этих ДТП пострадали 18 человек, - говорят инспекторы. – Чаще всего происходили столкновения транспорта – таковых произошло двенадцать. Также было совершено два наезда на пешеходов, один наезд на стоящее транспортное средство.

Полицейские напоминают, что соблюдать правила дорожного движения должны все его участники – автомобилисты, пешеходы, люди на средствах индивидуальной мобильности (самокатах, гироскутерах и т.п). Очень важно не превышать разрешенную скорость и соотносить ее с дорожными условиями.

- Режим поездки должны диктовать знаки, дорожные и погодные условия, - отмечают сотрудники городской Госавтоинспекции.

Самым страшным и трагичным ДТП на прошлой неделе оказалось то, в котором погибла целая семья - родители с двумя детьми и их бабушка. Машина вылетела на встречку и врезалась в грузовик. Погибшие возвращались с поминок - подробности и видео.

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