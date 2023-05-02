В Иркутске военного осудили за самовольное оставление части Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который самовольно покинул место службы. 16 января текущего года мужчина ушел из воинской части, как признался сам, без уважительных причин. 13 февраля он по собственной воле явился в военный комиссариат. Об этом сообщают в пресс-службе второго Восточногоокружного военного суда.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 2 года, - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала о гуманитарном проекте «Позывной SEM», названном в честь Героя России гвардии майора Дмитрия Семенова. 28 мая 2022 года он ценой собственной жизни уничтожил трех националистов. В память о супруге Ксения Семенова вместе с шестилетним сыном собирает все необходимое и отправляет к линии соприкосновения. Работу волонтера женщина начала после того, как увидела во сне покойного мужа.