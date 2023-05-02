В Братском районе простились с участником СВО Сергеем Фаухотдиновым. Фото: администрация Братского района

В Братском районе проводили в последний путь Сергея Фаухотдинова. Его похоронили на малой родине, в поселке Добчур 28 апреля. Сибиряк погиб 17 февраля, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации. Он не дожил пары месяцев до своего 40-летия. Об этом землякам рассказал мэр района Александр Дубровин.

- Искренне соболезную родителям, родным и близким погибших героев. Они не испугались, а мужественно встали на защиту нашего Отечества. Выражаю слова соболезнования от всех жителей Братского района, - написал в соцсетях мэр. - Подвиг наших ребят мы будем помнить всегда!

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала о гуманитарном проекте «Позывной SEM», названном в честь Героя России гвардии майора Дмитрия Семенова. 28 мая 2022 года он ценой собственной жизни уничтожил трех националистов. В память о супруге Ксения Семенова вместе с шестилетним сыном собирает все необходимое и отправляет к линии соприкосновения. Работу волонтера женщина начала после того, как увидела во сне покойного мужа.

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