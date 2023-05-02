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НовостиОбщество2 мая 2023 4:49

Иркутская область заняла 49 место по вводу жилья среди регионов России

Всего за год ввели 1,2 миллиона квадратных метров
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутская область заняла 49 место по вводу жилья среди регионов России

Иркутская область заняла 49 место по вводу жилья среди регионов России

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Иркутская область заняла 49 место в рейтинге регионов России по вводу жилья. В целом по стране этот показатель увеличился на 11% по сравнению с 2021 годом и составил 102,7 миллиона квадратных метров. Таковы данные исследования РИА Новости.

В прошлом году в Приангарье объем введенного в эксплуатацию жилья составил 0,5 квадратного метра на человека. Всего за год ввели 1,2 миллиона квадратных метров, что на 4% больше. чем в 2021 году. Обеспеченность населения жильем составляет 26,4 квадратного метра на человека.

Тем временем, первые строчки списка заняли Ленинградская, Московская и Тюменская области. На последних позициях - Ингушетия, Камчатский край, Еврейская автономная область.

Напомним, авиакомпания S7 Airlines запустила дополнительные рейсы из Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) в столицу Приангарья. Перелеты начнут осуществлять со 2 мая на воздушных судах A-320NEO, рассчитанных на 164 пассажирских места.