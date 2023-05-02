Иркутская область заняла 49 место по вводу жилья среди регионов России Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Иркутская область заняла 49 место в рейтинге регионов России по вводу жилья. В целом по стране этот показатель увеличился на 11% по сравнению с 2021 годом и составил 102,7 миллиона квадратных метров. Таковы данные исследования РИА Новости.

В прошлом году в Приангарье объем введенного в эксплуатацию жилья составил 0,5 квадратного метра на человека. Всего за год ввели 1,2 миллиона квадратных метров, что на 4% больше. чем в 2021 году. Обеспеченность населения жильем составляет 26,4 квадратного метра на человека.

Тем временем, первые строчки списка заняли Ленинградская, Московская и Тюменская области. На последних позициях - Ингушетия, Камчатский край, Еврейская автономная область.

Напомним, авиакомпания S7 Airlines запустила дополнительные рейсы из Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) в столицу Приангарья. Перелеты начнут осуществлять со 2 мая на воздушных судах A-320NEO, рассчитанных на 164 пассажирских места.