Дополнительные рейсы запустили из Петропавловска-Камчатского в Иркутск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания S7 Airlines запустила дополнительные рейсы из Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) в столицу Приангарья. Перелеты начнут осуществлять со 2 мая по вторникам. Об этом сообщают на официальном сайте воздушной гавани.

- С начала весенне-летнего периода авиаперевозчик выполнял рейсы по четвергам и субботам. Теперь перелеты в Иркутск выполняются три раза в неделю на воздушных судах A-320NEO, рассчитанных на 164 пассажирских места, - говорится в сообщении. - Вылеты из Иркутска осуществляются в 00:20 с прибытием в аэропорт Елизово в 09:15. Обратно рейсы запланированы на 10:30.

Напомним, агентство по туризму Иркутской области до конца мая этого года планирует разработать свод правил для туристов, которые приезжают в Ольхонский район. Кроме этого, будут подготовлены и предложения по концепции развития территории. Вместе с тем специалисты предоставят рекомендации законодательной и исполнительной власти по развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса, привлечению инвестиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всегда говори «да»: как я месяц соглашалась на все подряд и чем это обернулось. (подробности)

«Не бросай моих пацанов»: вдова Героя России помогает бойцам СВО после того, как увидела во сне покойного мужа. (подробности)

«С тебя борщ, с меня - полочку прибить»: на неделю поменялась обязанностями с мужем и это обернулось катастрофой. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал