Служба ветеринарии Иркутской области проверяет столовые социальных учреждений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты службы ветеринарии Иркутской области обследуют столовые социальных учреждений региона, чтобы на их кухни не попали опасные продукты животного происхождения. В регионе утвержден Комплексный план мероприятий, проверки продлятся до конца года.

- Контроль за организацией качественного питания населения - одно из приоритетных направлений в нашей деятельности, - подчеркнул руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко.

С 2022 года на территории Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Качугского, Жигаловского, Боханского, Осинского и Усть-Удинского районов проверены 127 соцучреждений, из них 60 детсадов, 59 школ, 5 областных профессиональных образовательных учреждений, два учреждения здравоохранения и одно - социального развития, опеки и попечительства.

Напомним, сразу шесть иркутских вузов признаны одними из лучших в России, при этом три из них попали в топ-100. При оценке учитывались такие факторы, как популярность вуза в регионе, востребованность выпускников у работодателей, уровень ожидаемых зарплат выпускников и другое. Байкальский государственный университет занял 29 место, Иркутский национальный исследовательский технический университет разместился на 49-й строчке списка, Иркутский государственный университет стал обладателем 60-й позиции.