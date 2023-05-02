Шесть вузов Иркутской области вошли в число лучших в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу шесть иркутских вузов признаны одними из лучших в России, при этом три из них попали в топ-100. В рейтинг вошли учебные заведения, которые выпускают самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда. Такие данные приводит молодежное направление и служба исследований hh.ru.

- В рейтинг лучших российских вузов в 2023 году вошли 405 вузов страны, - рассказали специалисты сервиса. - При оценке учитывались такие факторы, как популярность вуза в регионе, востребованность выпускников у работодателей, уровень ожидаемых зарплат выпускников и другое.

Байкальский государственный университет занял 29 место, Иркутский национальный исследовательский технический университет разместился на 49-й строчке списка, Иркутский государственный университет стал обладателем 60-го места. Лидерами по востребованности у работодателей стали выпускники ИГУ и БГУ.

Напомним, Иркутская область заняла 49 место в рейтинге регионов России по вводу жилья. В целом по стране этот показатель увеличился на 11% по сравнению с 2021 годом и составил 102,7 миллиона квадратных метров. В прошлом году в Приангарье объем введенного в эксплуатацию жилья составил 0,5 квадратного метра на человека. Всего за год ввели 1,2 миллиона квадратных метров, что на 4% больше. чем в 2021 году.

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