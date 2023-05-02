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НовостиОбщество2 мая 2023 13:28

В Тайшетском районе за праздничные выходные случилось шесть ДТП

Половина - по вине нетрезвых водителей
Елена СИНИЦА
В Тайшетском районе за праздничные выходные случилось шесть ДТП

В Тайшетском районе за праздничные выходные случилось шесть ДТП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тайшетском районе за праздничные выходные - с 29 апреля по 1 мая - случилось шесть дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек погиб, трое получили различные травмы. Об этом сообщает Тайшет24.

-Половина из этих дорожно-транспортных происшествий произошла по вине нетрезвых водителей, - сообщает СМИ.

В частности, ночью 29 апреля в Бирюсинске 22-летняя девушка за рулем "Мерседеса" решила игнорировать требование инспекторов остановиться. Она хотела скрыться, но не справилась с управлением и влетела в жилой дом.

Девушка получила травмы, но от помощи медиков отказалась. Машина, за рулем которой она была, серьезно пострадала. Вот только принадлежит транспорт не ей, а ее знакомому.

Как показали результаты освидетельствования, девушка была пьяна.

Ранее сообщалось, что в центре Иркутска 3,6 и 7 мая изменится движение общественного транспорта.