В Боханском районе Иркутской области 2 мая 2023 года потушили один лесной пожар

В Боханском районе Иркутской области 2ъа мая 2023 года потушили один лесной пожар Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К сожалению, на днях, 1 мая, не обошлось без пожаров. Так, как стало известно КП-Иркутск, пожарные выезжали на один лесной пожар на территории области.

-Был потушен очаг площадью 15 га. Он зарегистрирован и локализован 1 мая в Боханском районе, - говорят власти.

После этого огонь перешел в лес с земель иных категорий в 13 километрах от села Александровское.

К месту происшествия 2 мая выезжали 16 работников лесопожарной станции и четыре единицы наземной техники.

Ранее стало известно, что четверо детей пострадали в автоавариях в Иркутске и Иркутском районе 2 мая. Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось на пересечении улиц Трилиссера и Красноярской. Там столкнулись иномарки Honda N-box и Suzuki Vitara. Подробнее об этом и других происшествиях вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.