Четверо детей пострадали в автоавариях в Иркутске и Иркутском районе 2 мая Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска бьют тревогу. За минувшие сутки произошло 3 ДТП, в которых пострадали школьники. Первую аварию полицейские зарегистрировали во вторник утром. На пересечении улиц Трилиссера и Красноярской столкнулись иномарки Honda N-box и Suzuki Vitara. 16-летняя пассажирка мини-хэтчбэка получила травмы. Девушке пришлось обратиться к медикам.

- Также вчера на улице Рабочего Штаба водитель автомобиля Lexus RX-350 допустил наезд на двух первоклассниц, переходящих дорогу по пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве. - ДТП произошло после окончания первой смены в школе, кадры аварии попали в объектив видеокамеры.

Детей осмотрели в травмпункте. По предварительным данным, торопясь, водитель кроссовера проехал на запрещающий сигнал светофора. Вечером того же дня на улице Строителей в селе Хомутово 10-летнюю девочку сбил пикап Mitsubishi. В больнице ей диагностировали перелом ноги.

Органами прокуратуры поставлены на контроль ход и результаты проверок, организованных сотрудниками полиции по фактам дорожно-транспортных происшествий. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть травм устанавливаются.

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