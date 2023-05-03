Свыше 80 тысяч жителей Иркутской области проголосовали за объекты благоустройства Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жители Иркутской области могут принять участие в голосовании за объекты, которые будут благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как стало известно КП-Иркутск, уже проголосовали свыше 80 тысяч человек.

-Инициативность и вовлеченность жителей региона в решение различных вопросов растет. Люди понимают, что от них зависит немало. Голосуя, каждый отдает предпочтение интересным и нужным муниципальному образованию проектам, вносит свой вклад в будущие преобразования,- прокомментировал министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 9 мая 2023 года пройдет акция «Проливаем свет на подвиг Гайдая».Как сообщили в «ГайдайЦентре», мероприятие связано с военной частью биографии режиссера. Подробнее об этом мероприятии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.