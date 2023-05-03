В Иркутске задержали обвиняемых в контрабанде лесоматериалов на 43 миллиона рублей Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Иркутске заключены под стражу обвиняемые в контрабанде лесоматериалов на сумму более 43 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-В отношении местного жителя и гражданина КНР заведено уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, - передает пресс-служба.

Выяснилось, что с июля 2021 года по ноябрь 2022 года они занимались скупкой незаконно заготовленной на территории Иркутской области древесины, ее переработкой и последующей реализацией иностранным контрагентам.

Они незаконно экспортировали более 4 тысяч кубических метров лесоматериалов хвойных пород на общую сумму свыше 43 миллионов рублей.

Сейчас мужчины заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что свыше 80 тысяч жителей Иркутской области проголосовали за объекты благоустройства.