В Усть-Илимске загорелся закрытый на ремонт бассейн "Олимпиец" Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усть-Илимске пожарные ликвидируют возгорание на кровле спортивного комплекса «Олимпиец» на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Бассейн закрыт на ремонт, в настоящее время не эксплуатируется. Сообщение о пожаре поступило в 11.25, - говорят в министерстве чрезвычайных ситуаций.

До того как к месту происшествия выехали пожарные, самостоятельно эвакуировались 20 человек. Еще девять человек спасли огнеборцы. Пострадавших нет.

К тушению привлечены пять единиц техники и 17 человек.

По данным на 13.34 пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали обвиняемых в контрабанде лесоматериалов на 43 миллиона рублей. В отношении местного жителя и гражданина КНР заведено уголовное дело. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.