Глава минстроя Иркутской области оштрафован за нарушение срока соглашения о субсидии Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Иркутской области проверила исполнение бюджетного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Между администрацией Иркутска и региональным министерством строительства должно было быть заключено соглашение о предоставлении субсидии. Деньги были предусмотрены на реконструкцию и строительства образовательных учреждений на 2022-2024 годы, - говорят в прокуратуре.

Однако указанное соглашение было заключено с нарушением срока, предусмотренного бюджетным законодательством. В результате заведено уголовное дело.

Должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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