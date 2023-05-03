Про вид Байкала расскажут на проекте "Научные субботники" в Иркутске

Про вид Байкала расскажут на проекте научного проекта "Научные субботники" в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске 6 мая состоится четырнадцатая лекция научно-популярного проекта "Научные субботники". Тема - "Байкал: виды из космоса". Об этом сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета в своих социальных сетях. -Лекцию прочтет кандидат географических наук, доцент кафедры гидрологии и природопользования географического факультета ИГУ Екатерина Сутырина, - говорят в вузе.

Все желающие могут прийти на мероприятие 6 мая в 11.00 на улице Ленина,8. Вход свободный, возрастное ограничение - 16+.

Все лекции проекта можно посмотреть на страничке научно-популярного блога УНИВЕРSUM.

Ранее сообщалось, что школьникам и студентам региона предложили принять участие в экоконкурсе. Всего представлено в этом году 12 номинаций. Среди них «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экоболгер», «Экомультфильм», «Экопроект».