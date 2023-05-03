В Усть-Илимске ликвидировали пожар на кровле спортивного комплекса "Олимпиец" Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В городе Усть-Илимске Иркутской области ликвидировано возгорание на кровле спортивного комплекса "Олимпиец". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Площадь пожара достигла 700 квадратных метров. Возгорание случилось на кровле спортивного комплекса «Олимпиец» на улице Ленина. Бассейн закрыт на ремонт, не эксплуатировался, - говорят в министерстве чрезвычайных ситуаций.

До того, как к месту происшествия приехали огнеборцы, самостоятельно покинуть здание смогли 20 человек. Кроме этого, девять человек были спасены, пострадавших нет.

После того, как будут ликвидированы последствия произошедшего, дознаватели МЧС России приступят к установлению причины и обстоятельств пожара.

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали обвиняемых в контрабанде лесоматериалов на 43 миллиона рублей.