В шести территориях Иркутской области осмотрят памятники истории и культуры Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области проводят инвентаризацию объектов культурного наследия. В нынешнем году планируется осмотреть 422 объекта

-Большинство памятников в регионе обнаружили в 80-90-е годы прошлого столетия. Теперь необходимо осмотреть их, составить современные акты технического состояния, узнать, утрачены ли какие-то элементы, - стало известно "КП-Иркутск".

Уточняется, что, если выяснится, что какой-то объект поврежден, обязательно будут приняты меры.

На этот раз планируется осмотреть памятники истории и культуры в шести территориях, говорят власти.

Ранее сообщалось, что в городе Усть-Илимске Иркутской области ликвидировано возгорание на кровле спортивного комплекса "Олимпиец". Площадь пожара достигла 700 квадратных метров. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.