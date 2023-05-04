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НовостиОбщество4 мая 2023 10:06

Иркутский драматический театр первым в области организует тифлокомментирование спектаклей

Всего на участие в конкурсе подавалось 153 заявки
Елена СИНИЦА
Иркутский драматический театр первым в области организует тифлокомментирование спектаклей

Иркутский драматический театр первым в области организует тифлокомментирование спектаклей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова первым в регионе начнет проводить спектакли в сопровождении тифлокомментирования. Это описание происходящего на сцене для незрячих людей.

-Иркутский театр оказался в двадцатке победителей грантового конкурса. Всего на конкурс поступило 153 заявки от 62 городов страны, - стало известно КП-Иркутск.

Иркутский драматический театр стал победителем сразу в двух номинациях - "Старт" и "Оборудование". На грантовые деньги оплатят работу специалиста, который будет заниматься тифлокомментированием, а также билеты для слабовидящих людей. На эти цели выделили 250 тысяч рублей.

Также театр получит специализированное оборудование для проведения тифлокомментария в «живом режиме». На каждом спектакле будет работать специалист, речь которого незрячие зрители услышат в наушниках.

Сопровождение тифлокомментарием организуют на двух спектаклях – «Любовь и голуби» и «На всякого мудреца довольно простоты». Выбор пал на эти спектакли по результатам опроса пользователей библиотеки для слепых.