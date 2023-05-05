Житель Заларинского района отправится на 16 лет в колонию за нападение на таксиста Фото: Иван ВИСЛОВ

В Заларинском районе к 16 годам лишения свободы осужден 28-летний рецидивист за разбойное нападение на водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-По данным суда, 24 февраля 2021 года житель Зимы вооружился ножом, вызвал такси. Чтобы завладеть авто, он напал на таксиста. В итоге водитель авто получил ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости, - говорят в прокуратуре.

После этого нападавшему удалось завладеть авто. Потерпевшего он оставил на дороге между населенными пунктами Ханженово и Тыреть Заларинского района.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

С учетом мнения государственного обвинителя и наличия особо опасного рецидива суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области экс-директору ОГКУ «Дирекция автодорог» продлили арест на три месяца.