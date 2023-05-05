Увлечение крысами помогло найти любовь молодым людям из Читы Фото: Мария ЛЕНЦ

Не так уж часто крысы и прочие грызуны вызывают восторг или умиление у людей. Многие скорее убегут, чем начнут радоваться появлению крыски на горизонте. Однако, как бы это ни звучало, ну любовь к грызунам объединяет. Историю такой любви рассказывает РТК "Забайкалье".

-Когда мы с девушкой познакомились, еще не догадывались, что мы подходим друг другу не только в любовном плане, но еще и с животными. Позже подселили крыс вместе, они же животные социальные - стали сразу обнюхивать друг друга, никакой агрессии не было, - рассказывает Кирилл Рязанов.

Он также отметил, что крысам не стоит жить по одиночке, как раз-таки парой, а лучше втроем. Им нужно играться, находиться друг с другом, может любить друг друга, делится Кирилл.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области отыскали 34-летнего курьера, причастного к телефонным мошенничествам.