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НовостиОбщество5 мая 2023 10:12

Увлечение крысами помогло найти любовь молодым людям из Читы

Грызуны пары также сдружились
Елена СИНИЦА
Увлечение крысами помогло найти любовь молодым людям из Читы

Увлечение крысами помогло найти любовь молодым людям из Читы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Не так уж часто крысы и прочие грызуны вызывают восторг или умиление у людей. Многие скорее убегут, чем начнут радоваться появлению крыски на горизонте. Однако, как бы это ни звучало, ну любовь к грызунам объединяет. Историю такой любви рассказывает РТК "Забайкалье".

-Когда мы с девушкой познакомились, еще не догадывались, что мы подходим друг другу не только в любовном плане, но еще и с животными. Позже подселили крыс вместе, они же животные социальные - стали сразу обнюхивать друг друга, никакой агрессии не было, - рассказывает Кирилл Рязанов.

Он также отметил, что крысам не стоит жить по одиночке, как раз-таки парой, а лучше втроем. Им нужно играться, находиться друг с другом, может любить друг друга, делится Кирилл.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области отыскали 34-летнего курьера, причастного к телефонным мошенничествам.