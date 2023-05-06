Членам семей участников СВО оказывают помощь в трудоустройстве в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье стартовала работа по оказанию помощи в трудоустройстве родственникам и супругам бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Специалисты Центра сопровождения семей участников СВО не только подбирают подходящие вакансии, но и дают возможность пройти профобучение, получить допобразование и даже подготовить документы для открытия собственного дела. Об этом сообщают в министерстве труда и занятости Иркутской области.

- Органы занятости помогли найти работу 54 членам семей участников СВО, в том числе шесть человек были трудоустроены по вновь приобретенной после прохождения обучения профессии, двое оформили самозанятость, - отметил глава министерства Кирилл Клоков.

Кроме того, после участия в СВО в центры занятости населения Иркутской области обратились пять человек. Один из них уже трудоустроен, еще один проходит обучение, с остальными ведется работа.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о добровольце Федоре Садовникове, который трижды участвовал в защите Луганска и Донбасса. В последнюю командировку сибиряк отправился вслед за бывшими студентами, у которых преподавал в колледже. Мужчина пережил остановку сердца, после чего вернулся на малую родину, где продолжил помогать сослуживцам, собирая гуманитарную помощь. За смелость и мужество, проявленные в зоне СВО, был награжден медалью "За отвагу".

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Обратиться в Центр сопровождения семей участников СВО можно по телефонам:

8-901-667-94-46; 8-901-667-94-48

или лично по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 30/1, 3 этаж.