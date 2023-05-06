Велосипеды, электросамокаты и скутеры запрещены в центре Иркутска 9 мая Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Жителей и гостей Иркутска просят отказаться от использования велосипедов, самокатов, электросамокатов, моноколес и скутеров в зоне празднования Дня Победы. Также не рекомендуется проносить крупногабаритные предметы и грузы, в том числе тележки и чемоданы. Владельцев питомцев в этот день просят оставить животных дома для всеобщей безопасности и комфорта. При несоблюдении этих рекомендаций сибирякам могут отказать в прохождении на площадь Графа Сперанского и к Мемориальному комплексу «Вечный огонь». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Для удобства граждан будут функционировать порядка десяти пропускных досмотровых пунктов, - отмечают в ведомстве. - Традиционно будет выставлено оцепление из сотрудников ОВД, Росгвардии, курсантов ВСИ МВД России и других структур. Перед началом мероприятий всю территорию обследуют специалисты, в том числе с применением кинологических собак.

Автомобилистов просят учитывать перекрытие улиц на время празднования и заранее планировать маршрут. Также стоит учитывать, что большая часть парковочных мест в центре города будет занята. А движение может быть затруднено даже для пешеходов.