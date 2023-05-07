Новый порядок индексации социальных выплат установлен в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области установлен новый порядок индексации социальных выплат. Ранее их размеры увеличивали с 1 января, отныне же происходить это будет с 1 апреля. Об этом сообщили региональные власти.

Каких соцвыплат это коснется? Данный новый уклад будет действовать для некоторых пособий для многодетных, а также единовременных выплат при рождении ребенка, ежемесячных выплат ветеранам труда и ветеранам труда Иркутской области. Изменения также коснутся неработающих пенсионеров, тружеников тыла. В апреле теперь станут индексировать и ежегодную выплату «Детям войны».

- Индексации будут подлежать государственная социальная помощь, размер областного материнского семейного капитала и ряд других выплат, - отметили специалисты.

Напомним, в Иркутской области накануне сообщили о том, что членам семей участников СВО будут помогать в трудоустройстве. Обратиться за помощью могут родственники бойцов и их супруги – подробности здесь.

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