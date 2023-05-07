56-летний житель Монголии погиб в ДТП в Иркутской области. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Шелеховском районе 7 мая на 45-м километре автодороге «Байкал» в ДТП погиб 56-летний житель Монголии. Вероятно, он не справился с управлением и допустил опрокидывание большегруза, за рулем которого он сидел. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Дорожный инцидент произошел в 10 часов утра вблизи села Моты, водитель погиб на месте, - добавили инспекторы ГИБДД. – Известно, что мужчина ехал в направлении города Слюдянка, вез мясную продукцию.

В связи с трагедией полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины данного ДТП. Напомним, ранее инспекторы ГИБДД сообщали о автоаварии в Заларинском районе, в которой погибли четыре человека - три пассажира и водитель Мазды. Легковой автомобиль столкнулся возле села Владимир с фурой - подробности.

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