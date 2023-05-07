Мотоциклист разбился насмерть в ДТП в Иркутском районе 7 мая. Фото: Госавтоинспекции Иркутска

В деревне Грановщина 7 мая в ДТП погиб 30-летний водитель, который сел за руль мотоцикла «Рейсер», не имея при этом соответствующей разрешенной категории. К тому же сибиряк не надел ни мотошлема, ни специальной экипировки. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- ДТП произошло около семи часов вечера в воскресенье, - добавляют инспекторы ГИБДД. - По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Он получил травмы не совместимые с жизнью и погиб на месте аварии еще до приезда медиков. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии. Они просят напомнить всем еще раз, что для того, чтобы управлять мотоциклами также нужно водительское разрешение, а еще мотошлем и экипировка.

- Мотоциклы – это не предмет развлечения, - говорят в полиции.

Напомним, что в Иркутской области 7 числа в ДТП также погиб 56-летний водитель из Монголии. Он управлял большегрузом, езал в сторону Слюдянки, вез мясную продукцию - подробности.

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