Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 2:13

10 лесных пожаров потушили в Иркутской области за минувшие сутки 7 мая 2023 года

Для ликвидации пожаров пришлось привлечь 245 человек
Елена СИНИЦА
10 лесных пожаров потушили в Иркутской области за минувшие сутки 7 мая 2023 года

10 лесных пожаров потушили в Иркутской области за минувшие сутки 7 мая 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В государственном лесном фонде потушено девять вновь зарегистрированных очагов на общей площади 47,6 га. В частности, три пожара произошло в Иркутском района, а по одному - в Зиминском, Усольском, Куйтунском, Тулунском, Чунском и Тайшетском районах.

-Один лесной пожар потушили на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - стало известно КП-Иркутск.

В локализованном состоянии на утро 8 мая в лесном фонде перешел пожар в Нижнеудинском районе.

Действующими оставались три лесных пожара в Аларском, Черемховском и Тулунском районах.

Для ликвидации пожаров пришлось привлечь 245 человек и 58 единиц техники.

Ранее сообщалось, что о неблагоприятном гидрологическом прогнозе предупреждают спасатели жителей Катангского района. Все дело в том, что вода в реках у сел Подволошино и Токма поднимется выше критической отметки.