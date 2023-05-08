10 лесных пожаров потушили в Иркутской области за минувшие сутки 7 мая 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В государственном лесном фонде потушено девять вновь зарегистрированных очагов на общей площади 47,6 га. В частности, три пожара произошло в Иркутском района, а по одному - в Зиминском, Усольском, Куйтунском, Тулунском, Чунском и Тайшетском районах.

-Один лесной пожар потушили на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - стало известно КП-Иркутск.

В локализованном состоянии на утро 8 мая в лесном фонде перешел пожар в Нижнеудинском районе.

Действующими оставались три лесных пожара в Аларском, Черемховском и Тулунском районах.

Для ликвидации пожаров пришлось привлечь 245 человек и 58 единиц техники.

Ранее сообщалось, что о неблагоприятном гидрологическом прогнозе предупреждают спасатели жителей Катангского района. Все дело в том, что вода в реках у сел Подволошино и Токма поднимется выше критической отметки.