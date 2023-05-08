В Заларинском районе четыре человека погибли в ДТП легковушки Mazda Demio и большегруза

Четыре человека погибли в ДТП легковушки Mazda Demio и большегруза Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Заларинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

-Все случилось 6 мая около девяти часов вечера около села Владимир Заларинского района, - говорят в ведомстве. По имеющейся информации, 37-летний житель Аларского района был за рулем Mazda Demio и столкнулся с большегрузом. Как итог, три пассажира иномарки скончались на месте, а сам водитель в дальнейшем в медицинском учреждении.

По предварительным данным, водитель большегруза не пострадал. Сейчас проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура также поставила проверку на контроль.

Ранее сообщалось, что мотоциклист разбился насмерть в ДТП в Иркутском районе 7 мая. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.