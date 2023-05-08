В Боханском районе 7 мая 2023 года в ДТП с УАЗом и мотоциклом погибли два человека Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Боханском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Известно, что 7 мая около 22.00 на 14-м километре трассы «Олонки-Шарагун» 66-летний мотоциклист на ИЖ Юпитер-5 наехал на стоящий УАЗ. Как итог, погибли водитель и 30-летняя пассажирка, - говорят в министерстве.

Кроме этого, второй пассажир мотоцикла доставлен в медучреждение. Установлено, что у обоих водителей нет водительских удостоверений. И водитель, и пассажиры мотоцикла были без защитных шлемов.

Сейчас Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Заларинском районе четыре человека погибли в ДТП легковушки Mazda Demio и большегруза. Подробнее об этом дорожно-транспортном происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.