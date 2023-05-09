Самое теплое за последние 20 лет 9 мая обещают синоптики в Иркутске в 2023 году

Воздух в Иркутске прогреется до +23 градусов в Иркутске 9 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самый настоящий подарок на праздник 9 мая приготовила небесная канцелярия сибирякам. В День Победы в Иркутске будет ярко светить солнце и, возможно, девятый день последнего весеннего месяца в 2023 году станет самым теплым 9 мая за последние 20 лет. Как стало известно КП-Иркутск от синоптиков Иркутского Гидрометцентра, в городе воздух сегодня прогреется до +23 градусов.

- Осадков в Иркутске во вторник не ждем, - говорят метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +21…+23.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 725 миллиметров ртутного столба, а температура воздуха, возможно, повыситься в дневное время и до +25. Тогда-то 9 мая и будет самым теплым за 20 лет. Кстати, это не рекорд. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений считается 9 мая 1999 года. Тогда за окном было +27. А вот в 1995-ом приморозило до -5 градусов.

По области сегодня также переменная облачность и без осадков. Небольшой дождь возможен на севере региона. Порывы ветра достигают в Приангарье 9 мая 14 м/с. Днем также тепло, до +21…+26. Но если небо закроют облака, похолодает до +12…+17.

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