В Иркутской области в августе 2023 года состоится международный молодежный форум «Байкал» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 14 по 18 августа 2023 года в 15 раз в Иркутской области состоится международный молодежный форум «Байкал». Предполагается, что участники мероприятия соберутся на Малом море - на берегах залива Мухор.

-Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 1 июля 2023 года, - стало известно КП-Иркутск.

Уточняется, что основной темой форума станет «Цели устойчивого развития». Речь пойдет про развитие компетенций успешного молодого человека, его взаимодействие с природой и обществом, личностную и профессиональную самореализацию.

В общем и целом, форум будет включать пять основных направлений: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества, диалог культур, развитие экологического молодежного движения в регионе.

Ранее сообщалось, что Иркутскстат подвел итоги экономического развития региона в первом квартале 2023 года.