Пять маршрутов в Прибайкальском нацпарке закрыли 10 мая 2023 года из-за пожароопасности. Фото: нацпарк "Заповедное Забайкалье"

Самый высокий пожарной опасности присвоен сегодня, 10 мая, нескольким участкам Прибайкальского национального парка. Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», речь идет об Ольхонском районе и территории двух лесничеств: Берегового и Еланцинского.

-Из-за высокого риска появления и быстрого распространения огня, принято решение закрыть пять маршрутов, - говорят в организации.

Так, временно закрыты маршруты «Бугульдейка – Б. Марта – Петрова», «Тажераны», «Тырган- Саган-Заба», «Черноруд – Сарма – Курма», «Акватория пролива Малое Море с островами».

Посетителей нацпарка просят с пониманием отнестись к этому решению и отказаться от посещения названных маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в августе 2023 года состоится международный молодежный форум «Байкал». Подробнее об этом мероприятии вы можете прочитать по ссылке.