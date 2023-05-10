За праздничные дни в Иркутской области ликвидировали 164 пожара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

164 пожара ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями за прошедшие выходные и праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Так, 18 пожаров произошло в жилых зданиях, также было 46 ландшафтных возгораний. Еще в 38 случаях пожарным приходилось тушить мусор. Причиной 106 пожаров стало неосторожное обращение с огнём, - рассказывают в МЧС.

Так, например, 9 мая произошло возгорание 10 строений в садоводстве «Ромашка-1», 11 строений в садоводстве «Коммунальник», 3 строений в садоводстве «Монтажник-1» и 4 корпусов нефункционирующего оздоровительного лагеря в Усольском районе.

К месту происшествия выезжали 178 человек и 27 единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пять маршрутов в Прибайкальском нацпарке закрыли 10 мая 2023 года из-за пожароопасности.