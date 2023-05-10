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НовостиОбщество10 мая 2023 5:17

12 мая 2023 года состоится очередная лекция проекта «Научные субботники»

Начало в 11.00
Елена СИНИЦА
12 мая 2023 года состоится очередная лекция проекта «Научные субботники»

12 мая 2023 года состоится очередная лекция проекта «Научные субботники»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 12 мая, состоится очередная лекция проекта «Научные субботники». На этот раз темой будет «Деревья и кустарники для озеленения Иркутска». Мероприятие пройдет на территории Ботанического сада ИГУ. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

- Автор лекции – кандидат биологических наук, директор Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ Светлана Сизых, - пишет издание.

В этом сезоне проекта всего запланировано 15 лекций. Их читают известные ученые и преподаватели. Например, ранее состоялись лекции о виде Байкала из космоса, а также о прогнозе землетрясений.

Лекция начнется 12 мая в 11.00, вход свободный. Ознакомиться с материалами лекции можно будет также на странице научно-популярного блога УНИВЕРSUM.

Ранее сообщалось, что пять маршрутов в Прибайкальском нацпарке закрыли 10 мая 2023 года из-за пожароопасности.