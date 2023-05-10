В выходные в Иркутске прошел субботник на территории "Кайского бора" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске в минувшие выходные прошел традиционный субботник по санитарной очистке особо охраняемой природной территории - памятника природы регионального значения «Кайский бор». В совокупности было собрано около 50 мешков мусора.

-В мероприятии приняли участие около ста человек. В их числе представители администрации Иркутска, школьники, воспитанники детского дворца творчества, - стало известно КП-Иркутск.

На этот раз мероприятие прошло в рамках двух акций - «Зеленая Весна» и всероссийской акции «Вода России». Субботник на этой территории проводится ежегодно. Таким образом стараются привлечь интерес общественности к проблемам охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что 12 мая 2023 года состоится очередная лекция проекта «Научные субботники». Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.