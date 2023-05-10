В Братске Иркутской области ямочный ремонт дорог идет по плану Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске Иркутской области по плану продолжается ямочный ремонт дорог. Сейчас задействованы две бригады по восемь человек и шесть единиц техники. Об этом сообщает администрация города.

- В 2023 году на выполнение этих работ из бюджета города выделено 92,5 миллиона рублей, запланировано выполнить ремонт на площади порядка 49 тысяч квадратных метров - говорят в администрации.

Например, уже выполнены 50 процентов объемов работ на Крупской и Ломоносова. На проспекте Ленина плановые объемы выполнены - ремонт проведен на общей площади свыше 500 квадратных метров.

Также подходит к завершению ремонт на улице Советской. Кроме этого, на дороги Правобережного района Дорожная служба планирует зайти в конце мая.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в минувшие выходные прошел традиционный субботник по санитарной очистке особо охраняемой природной территории - памятника природы регионального значения «Кайский бор».