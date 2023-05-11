Житель Братска проведет в колонии 2 года за попытку дать взятку полицейскому Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Братске городской суд вынес приговор мужчине, который в марте этого года, будучи пойманным пьяным за рулем в центральном районе города, предложил инспектору ГИБДД взятку в 25 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

- Денежное вознаграждение нетрезвый автомобилист предлагал за непривлечение к установленной законом ответственности, - говорят в ведомстве.

Полицейский от взятки отказался и доложил о случившемся руководству. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Следователи провели расследование и передали дело в суд. Накануне братчанин узнал, какое наказание за преступление его ждет. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Напомним, накануне в регионе произошло страшное ДТП, в котором погибли мать и ее 14-летняя дочь - подробности.

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