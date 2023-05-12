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НовостиОбщество12 мая 2023 1:53

Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Руслана Болотова

Мэр Иркутска отмечает день рождения 12 мая
Источник:kp.ru
«Комсомольская правда» поздравляет Руслана Николаевича.

«Комсомольская правда» поздравляет Руслана Николаевича.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Поздравляем с днем рождения мэра города Иркутска Руслана Болотова. Градоначальник отмечает день рождения 12 мая. «Комсомольская правда» поздравляет Руслана Николаевича и желает ему плодотворной работы, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Руслан Николаевич, желаем Вам неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма. Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, приносит профессиональные свершения. И они идут на благо родного Иркутска.