Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Руслана Болотова

«Комсомольская правда» поздравляет Руслана Николаевича. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Поздравляем с днем рождения мэра города Иркутска Руслана Болотова. Градоначальник отмечает день рождения 12 мая. «Комсомольская правда» поздравляет Руслана Николаевича и желает ему плодотворной работы, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Руслан Николаевич, желаем Вам неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма. Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, приносит профессиональные свершения. И они идут на благо родного Иркутска.