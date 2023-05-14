Военнослужащий из Братска Максим Синельников погиб в зоне СВО

Жизнь военнослужащего оборвалась во время боев под Артемовском. Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова

В Братске простились с Максимом Синельниковым, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Жизнь военнослужащего оборвалась во время боев под Артемовском. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Сергей Серебренников.

- Разделяю горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Максима Николаевича Синельникова. Для земляков и жителей России он навсегда останется примером верности Родине. Он с честью и достоинством выполнил долг военнослужащего, - говорится в сообщении.

Максим Николаевич Синельников родился в Братске. Ему было 37 лет. Учился в школе № 46 и в Братском индустриально-металлургическом техникуме, занимался дзюдо. С 2004 по 2006 год проходил срочную службу в Российской Армии в звании механика радиорелейных станций, ефрейтора. В январе 2023 года подписал контракт и принял участие в специальной военной операции. В Братске у военнослужащего остались отец, мать, брат, жена и сын.