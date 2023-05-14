Более 140 домов подтопило в Катангском районе из-за паводков

Паводки пришли в Иркутскую область. Фото: МЧС Иркутской области

Паводки пришли в Иркутскую область. На севере региона, в Катангском районе в пяти населенных пунктах подтоплено 167 приусадебных участков и 141 жилой дом, где проживают 286 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- По состоянию на утро 14 мая в селе Токма уровень реки Непа составляет 637 см при критической отметке 590 см. В селе Подволошино уровень реки Нижняя Тунгуска 705 см при критическом уровне 600 см. В селе Преображенка текущий уровень реки Нижняя Тунгуска составляет 952 см при критике 890 см. В районе села Ерема уровень Нижней Тунгуски 882 см при критическом 820 см. В селе Непа уровень реки Нижняя Тунгуска 879 см при критике 850 см, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели МЧС продолжают дежурить в населенных пунктах. Жителям оказывают всю необходимую адресную помощь, доставляют воду и питание. Также подготовлены пункты временного размещения и борты авиации. Метеорологи предсказывают, что высокий уровень рек в ближайшее время сохранится. Этому способствуют обильное таяние снега.