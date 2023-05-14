СК возбудил уголовное дело по факту гибели железнодорожного рабочего в Братском районе

Следователи осмотрели место происшествия Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работника железнодорожного предприятия в Братском районе. Установлено, что ночью 14 мая на станции Вихоревка подвижной состав смертельно травмировал составителя поездов, который проводил маневровые работы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в сообщении.

На текущий момент следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз и провели другие необходимые мероприятия. Обстоятельства произошедшего уточняются.