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НовостиПроисшествия14 мая 2023 5:44

СК возбудил уголовное дело по факту гибели железнодорожного рабочего в Братском районе

ЧП произошло в ночь на 14 мая
Виктория КУДАЕВА
Следователи осмотрели место происшествия

Следователи осмотрели место происшествия

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работника железнодорожного предприятия в Братском районе. Установлено, что ночью 14 мая на станции Вихоревка подвижной состав смертельно травмировал составителя поездов, который проводил маневровые работы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в сообщении.

На текущий момент следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз и провели другие необходимые мероприятия. Обстоятельства произошедшего уточняются.