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НовостиПроисшествия14 мая 2023 6:32

17-летняя пассажирка пострадала при ДТП в Братске

Девушку госпитализировали в больницу
Виктория КУДАЕВА
Водитель не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Фото: МВД Иркутской области

Водитель не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Фото: МВД Иркутской области

В Госавтоинспекции Иркутской области рассказали о ДТП, которое произошло утром 14 мая в Братске. За рулем автомобиля «Тойота Марк 2» находилась 19-летняя девушка. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

- В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали в больницу, - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений. Проверочные мероприятия поставлены также на контроль следователей прокуратуры. Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Эхирит-Булагатском районе 17-летний пьяный подросток пострадал в ДТП, не справившись с управлением мотоцикла.