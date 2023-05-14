17-летняя пассажирка пострадала при ДТП в Братске

Водитель не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Фото: МВД Иркутской области

В Госавтоинспекции Иркутской области рассказали о ДТП, которое произошло утром 14 мая в Братске. За рулем автомобиля «Тойота Марк 2» находилась 19-летняя девушка. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

- В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали в больницу, - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений. Проверочные мероприятия поставлены также на контроль следователей прокуратуры. Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Эхирит-Булагатском районе 17-летний пьяный подросток пострадал в ДТП, не справившись с управлением мотоцикла.