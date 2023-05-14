Здание заброшенной школы на улице Каштаковской горит в Иркутске

На месте работают пять единиц техники и 30 человек. Фото: МЧС Иркутской области

Спасатели МЧС работают на месте пожара, который разгорелся в здании старой заброшенной школы на улице Каштаковской в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- Горят первый и второй этаж с выходом на кровлю. Площадь пожара устанавливается, - говорится в сообщении.

На месте работают пять единиц техники и 30 человек. Здание отключили от электроснабжения. Основной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем или поджог. Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе погиб железнодорожный рабочий. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью при производстве маневровых работ.