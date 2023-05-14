Пациентов, экстренно севшего в Боханском районе вертолета санавиации, доставили в Иркутск

Эвакуация трех пациентов в неблагоприятных метеоусловиях прошла успешно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты иркутского областного центра медицины катастроф выполнили эвакуацию трех пациентов в неблагоприятных метеоусловиях. Вертолет «Ми-8» санитарной авиации следовал 13 мая по маршруту Иркутск-Тулун-Братск-Иркутск. На его борту находилось три пациента. Из-за неблагоприятных погодных условий, воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Боханском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области.

- Анестезиолог бригады областного центра медицины катастроф сообщил об инциденте оперативному дежурному. Чтобы продолжить медицинскую эвакуацию пациентов, врачи приняли решение отправить из Иркутска три реанимобиля, - говорится в сообщении.

В это же время из Боханского района выехали две машины скорой медицинской помощи. Они забрали пациентов и повезли их навстречу автомобилям медицины катастроф. В результате все три пациента были доставлены до медицинских учреждений. Эвакуация прошла успешно.