Вертолет «Ми-8» совершил аварийную посадку в Боханском районе

На борту воздушного судна находилось семь пассажиров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Боханском районе Иркутской области. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия. Это произошло вечером, 13 мая. На борту воздушного судна находилось семь пассажиров. Из них двое детей и четыре члена экипажа.
- Посадка произведена благополучно, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России
В настоящее время проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как позже выяснилось, рейс санитарной авиации следовал маршруту Иркутск - Тулун - Братск – Иркутск. На его борту находилось трое пациентов. Когда вертолет произвел посадку, бригады скорой медицинской помощи оперативно доставили пациентов в медучреждения Иркутска.
- Благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов в экстренной ситуации, медицинская эвакуация выполнена своевременно, - отметили в региональном Минздраве.
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