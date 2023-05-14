Дожди и мокрый снег: синоптики рассказали, когда в Иркутскую область вернется теплая погода

В Иркутскую область вновь пришли осадки. Фото: Виктория Кудаева

До лета осталось всего чуть больше двух недель, но по погоде этого не скажешь. В Иркутскую область вновь пришли осадки.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 14 мая, в регионе ожидается переменная облачность, дождь и мокрый снег. В Слюдянском районе умеренные осадки, ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать до 15-17 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +4, +9°. Правда при облачной погоде температура составит от -2 до +3 градусов.

- В Иркутске также будет переменная облачность. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура +5, +7 градусов, - рассказали в Иркутском гидрометцентре.

14 мая в регионе ожидается переменная облачность, дождь и мокрый снег. Фото: Анастасия Куренова

Тех, кто планирует провести выходной на Байкале, тоже ждет неприятный сюрприз от погоды. Там порывы ветра будут достигать 8-13 метров в секунду, местами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха при этом всего 0,+5 градусов.

А вот в понедельник, 15 мая, погода станет более приятной. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В северных и днем в западных районах местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

- Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью +1,-4°, в пониженных формах рельефа -6,-11 градусов. Днем +10,+15, местами +3,+8, - рассказали в Иркутском гидрометцентре.

Вот такой май в Сибири в этом году.

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