Двое взрослых погибли, 11-летний ребенок пострадал в ДТП с тремя автомобилями и фурой в Усольском районе

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Фото: МВД Иркутской области.

В Усольском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизни двух человек.

По предварительным данным, днем, 12 мая, на 1792 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло столкнулись три автомобиля и большегруз. От полученных травм водитель и пассажир «Ниссан» скончались на месте происшествия. Вместе с ними в автомобиле находился и 11-летний ребенок. Его госпитализировали.

- Прокуратура г. Усолье-Сибирское поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, - рассказали в пресс-службах МВД и прокуратуры Иркутской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Устанавливаются причины, условия произошедшего и количество пострадавших из других автомобилей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о страшной аварии, которая произошла в Зиминском районе. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с КАМАЗом. Удар был такой силы, что иномарка оказалась раздавленной всмятку. В момент ДТП за рулем автомобиля находился мужчина, 49-летняя женщина и ее 14-летняя дочь. Пассажиры погибли на месте.

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